Handel in New York: NASDAQ 100 fällt mittags

Derzeit agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,19 Prozent leichter bei 15 267,36 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,117 Prozent auf 15 313,90 Punkte an der Kurstafel, nach 15 296,02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 15 261,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 343,19 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,860 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14 973,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15 273,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, lag der NASDAQ 100 noch bei 11 059,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 40,55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Fortinet (+ 2,06 Prozent auf 50,54 USD), Zscaler (+ 1,77 Prozent auf 174,43 USD), Applied Materials (+ 1,40 Prozent auf 143,72 USD), Automatic Data Processing (+ 1,33 Prozent auf 225,21 USD) und KLA-Tencor (+ 1,25 Prozent auf 509,39 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Warner Bros Discovery (-15,63 Prozent auf 9,80 USD), Lucid (-7,91 Prozent auf 3,96 USD), eBay (-5,05 Prozent auf 38,71 USD), Biogen (-4,32 Prozent auf 234,99 USD) und Moderna (-4,10 Prozent auf 70,64 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 217 006 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,622 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,48 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at