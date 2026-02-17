Handel in New York: NASDAQ 100 in Rot

Am Dienstag sinkt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,15 Prozent auf 24 695,54 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,668 Prozent auf 24 567,55 Punkte an der Kurstafel, nach 24 732,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 24 745,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 387,47 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 25 529,26 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 24 799,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 22 114,69 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,03 Prozent nach unten. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 387,47 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Fiserv (+ 6,08 Prozent auf 62,97 USD), Constellation Energy (+ 5,14 Prozent auf 303,26 USD), Enphase Energy (+ 4,71 Prozent auf 45,54 USD), Airbnb (+ 4,08 Prozent auf 126,30 USD) und PayPal (+ 3,55 Prozent auf 35,13 EUR). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil CrowdStrike (-5,01 Prozent auf 408,13 USD), Intuit (-4,52 Prozent auf 381,34 USD), Mondelez (-4,46 Prozent auf 59,80 USD), Kraft Heinz Company (-4,44 Prozent auf 23,70 USD) und Atlassian (-4,21 Prozent auf 80,83 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 646 913 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,750 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,84 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

