Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Kursplus

Letztendlich legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,93 Prozent auf 23 633,01 Punkte zu. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,117 Prozent stärker bei 23 442,19 Punkten, nach 23 414,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23 639,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 371,33 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2,66 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 04.08.2025, den Stand von 23 188,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 721,92 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.09.2024, den Stand von 18 921,40 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 12,67 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23 969,27 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 4,62 Prozent auf 124,21 USD), Amazon (+ 4,29 Prozent auf 235,68 USD), Copart (+ 3,84 Prozent auf 49,97 USD), Lululemon Athletica (+ 3,81 Prozent auf 206,09 USD) und KLA-Tencor (+ 3,48 Prozent auf 873,29 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Dollar Tree (-1,74 Prozent auf 100,25 USD), PayPal (-1,60 Prozent auf 58,29 EUR), Atlassian (-1,52 Prozent auf 168,08 USD), Enphase Energy (-1,51 Prozent auf 36,52 USD) und Amgen (-1,32 Prozent auf 280,10 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 30 391 111 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,576 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Charter A-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,95 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

