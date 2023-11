Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,93 Prozent höher bei 15 296,02 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,309 Prozent fester bei 15 201,77 Punkten, nach 15 154,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 15 335,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 153,31 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 14 973,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 15 407,85 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.11.2022, den Wert von 10 977,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 40,81 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 932,05 Punkten. 10 696,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Datadog A (+ 28,47 Prozent auf 102,20 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 5,05 Prozent auf 54,27 USD), Zscaler (+ 4,84 Prozent auf 171,39 USD), Adobe (+ 3,49 Prozent auf 585,20 USD) und Atlassian A (+ 3,10 Prozent auf 178,93 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Constellation Energy (-3,90 Prozent auf 119,87 USD), Baker Hughes (-3,09 Prozent auf 33,86 USD), Vertex Pharmaceuticals (-1,95 Prozent auf 378,25 USD), Biogen (-1,21 Prozent auf 245,61 USD) und Xcel Energy (-1,21 Prozent auf 59,83 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 233 466 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,582 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

