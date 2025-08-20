NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 16:01 Uhr via NASDAQ um 1,12 Prozent auf 23 122,19 Punkte nach unten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,177 Prozent auf 23 343,41 Punkte an der Kurstafel, nach 23 384,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 23 343,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 074,12 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,41 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23 065,47 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 20.05.2025, mit 21 367,37 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, lag der NASDAQ 100 bei 19 719,82 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 10,23 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 969,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Analog Devices (+ 2,56 Prozent auf 236,34 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,04 Prozent auf 398,73 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1,93 Prozent auf 35,86 USD), Gilead Sciences (+ 1,91 Prozent auf 120,23 USD) und Palo Alto Networks (+ 1,81 Prozent auf 184,84 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Intel (-6,64 Prozent auf 23,63 USD), Palantir (-5,24 Prozent auf 149,49 USD), AppLovin A (-5,08 Prozent auf 391,62 USD), Micron Technology (-4,97 Prozent auf 115,99 USD) und Arm (-3,17 Prozent auf 129,76 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 899 912 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,817 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

2025 präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,79 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

