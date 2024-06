Handel in New York: NASDAQ Composite fällt mittags

Der NASDAQ Composite wagt sich am ersten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Um 18:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,18 Prozent leichter bei 17 657,36 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,278 Prozent leichter bei 17 640,26 Punkten, nach 17 689,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 17 564,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 730,12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 24.05.2024, den Wert von 16 920,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, mit 16 428,82 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 13 492,52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 19,58 Prozent zu Buche. Bei 17 936,79 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ebix (+ 6,93 Prozent auf 0,16 USD), Cumulus Media A (+ 5,88 Prozent auf 1,98 USD), Nektar Therapeutics (+ 5,60 Prozent auf 1,23 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 5,16 Prozent auf 16,09 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 4,59 Prozent auf 0,47 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Barrett Business Services (-75,06 Prozent auf 33,74 USD), Cutera (-7,14 Prozent auf 1,43 USD), Amtech Systems (-6,71 Prozent auf 6,19 USD), American Superconductor (-6,67 Prozent auf 22,80 USD) und Enzon Pharmaceuticals (-6,25 Prozent auf 0,15 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 42 782 058 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,123 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at