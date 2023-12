Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der NASDAQ Composite hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 16:00 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,65 Prozent auf 14 829,37 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,440 Prozent höher bei 14 798,72 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 733,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 798,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 855,62 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 3,41 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 14.11.2023, bei 14 094,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13 926,05 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 14.12.2022, den Wert von 11 170,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 42,77 Prozent zu Buche. Bei 14 855,62 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 265,04 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 11,84 Prozent auf 2,55 USD), Cutera (+ 11,34 Prozent auf 2,75 USD), Ebix (+ 10,87 Prozent auf 5,10 USD), Align Technology (+ 10,18 Prozent auf 254,91 USD) und Cerus (+ 9,94 Prozent auf 1,99 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Amtech Systems (-29,72 Prozent auf 4,21 USD), Adobe (-6,07 Prozent auf 586,40 USD), Nissan Motor (-5,51 Prozent auf 534,80 JPY), AmeriServ Financial (-2,68 Prozent auf 2,91 USD) und Mind CTI (-2,55 Prozent auf 1,91 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Anglo American-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 3 472 692 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,783 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die New York Community Bancorp-Aktie verzeichnet mit 2,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 38,90 Prozent bei der CRESUD-Aktie an.

