Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Freitagnachmittag leichter

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,09 Prozent tiefer bei 17 842,08 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,182 Prozent auf 17 891,10 Punkte an der Kurstafel, nach 17 858,68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 796,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 035,00 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.05.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 019,88 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 28.03.2024, bei 16 379,46 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 28.06.2023, einen Stand von 13 591,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 20,83 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18 035,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Cutera (+ 7,88 Prozent auf 1,58 USD), ADTRAN (+ 7,01 Prozent auf 5,34 USD), Dorel Industries (+ 6,67 Prozent auf 6,88 CAD), Nektar Therapeutics (+ 6,14 Prozent auf 1,21 USD) und Allscripts Healthcare Solutions (+ 6,11 Prozent auf 9,55 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Ebix (-18,37 Prozent auf 0,08 USD), Escalon Medical (-12,50 Prozent auf 0,14 USD), MicroStrategy (-7,50 Prozent auf 1 411,01 USD), Enzon Pharmaceuticals (-4,56 Prozent auf 0,17 USD) und Microvision (-4,55 Prozent auf 1,05 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27 030 417 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,142 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

