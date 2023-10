Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Abgaben

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,02 Prozent schwächer bei 13 656,30 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,094 Prozent auf 13 672,47 Punkte an der Kurstafel, nach 13 659,68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 13 633,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 679,84 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,48 Prozent. Vor einem Monat, am 12.09.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 773,61 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, bei 13 918,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 10 417,10 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 31,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit BSquare (+ 47,58 Prozent auf 1,83 USD), Trinity Biotech (+ 10,03 Prozent auf 0,62 USD), SMC (+ 6,94) Prozent auf 72 900,00 JPY), Fastenal (+ 5,03 Prozent auf 58,83 USD) und Dixie Group (+ 5,00 Prozent auf 0,68 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Infosys (-6,02 Prozent auf 16,55 USD), Richardson Electronics (-5,55 Prozent auf 10,55 USD), Cutera (-4,99 Prozent auf 4,00 USD), 3D Systems (-3,86 Prozent auf 3,98 USD) und American Superconductor (-3,75 Prozent auf 6,54 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 1 268 999 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,622 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,96 Prozent die höchste Dividendenrendite.

