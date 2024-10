Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE 0,48 Prozent leichter bei 42 859,85 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 14,301 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,614 Prozent tiefer bei 42 800,89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 43 065,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 42 760,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 43 277,78 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 41 393,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2024, stand der Dow Jones bei 40 211,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, lag der Dow Jones bei 33 670,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,64 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 43 277,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 2,40 Prozent auf 152,56 USD), Johnson Johnson (+ 2,06 Prozent auf 164,93 USD), Verizon (+ 1,69 Prozent auf 43,92 USD), Walmart (+ 1,59 Prozent auf 81,57 USD) und Apple (+ 1,29 Prozent auf 234,28 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-7,01 Prozent auf 562,99 USD), Intel (-2,35 Prozent auf 22,89 USD), Chevron (-1,91 Prozent auf 148,88 USD), Caterpillar (-0,99 Prozent auf 390,04 USD) und Walt Disney (-0,83 Prozent auf 94,19 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 388 467 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,176 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,41 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at