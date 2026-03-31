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CAC 40-Marktbericht 31.03.2026 12:26:33

Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 steigen

Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 steigen

Der CAC 40 verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,71 Prozent fester bei 7 827,54 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,264 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,094 Prozent auf 7 765,16 Punkte an der Kurstafel, nach 7 772,45 Punkten am Vortag.

Bei 7 751,57 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 831,71 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 8 580,75 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 149,50 Punkten auf. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 790,71 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,49 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 59 533 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 226,230 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,52 zu Buche schlagen. Mit 9,36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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