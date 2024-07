Handel in Paris: CAC 40 beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Der CAC 40 erhöhte sich im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,83 Prozent auf 7 695,78 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,332 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 677,34 Zählern und damit 0,593 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 632,08 Punkte).

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 667,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 701,35 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,291 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 04.06.2024, bei 7 937,90 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 04.04.2024, einen Stand von 8 151,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.07.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 369,93 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern verzeichnet.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45 107 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 353,102 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

2024 weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at