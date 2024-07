Handel in Wien: ATX Prime notiert am Mittag im Minus

Der ATX Prime fällt am Mittag.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,44 Prozent schwächer bei 1 828,53 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 836,11 Zählern und damit 0,029 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 836,64 Punkte).

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 1 841,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 822,14 Punkten erreichte.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 0,581 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 26.06.2024, bei 1 803,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.04.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 779,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, wurde der ATX Prime mit 1 630,19 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,68 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Palfinger (+ 2,91 Prozent auf 22,95 EUR), Frequentis (+ 2,33 Prozent auf 30,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,22 Prozent auf 18,91 EUR), Wienerberger (+ 1,31 Prozent auf 32,44 EUR) und PORR (+ 1,30 Prozent auf 14,06 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Rosenbauer (-4,48 Prozent auf 34,10 EUR), Verbund (-3,36 Prozent auf 72,00 EUR), Lenzing (-2,79 Prozent auf 31,40 EUR), Polytec (-2,37 Prozent auf 3,30 EUR) und Vienna Insurance (-1,51 Prozent auf 29,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die IMMOFINANZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 192 616 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 26,560 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,26 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,93 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

