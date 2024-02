Handel in Wien: ATX Prime sackt zum Ende des Montagshandels ab

Am Montag notierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,25 Prozent leichter bei 1 700,99 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,001 Prozent schwächer bei 1 705,29 Punkten, nach 1 705,30 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 709,02 Punkte, das Tagestief hingegen 1 698,76 Zähler.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 26.01.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 738,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 632,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 740,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gab der Index bereits um 0,761 Prozent nach. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Verbund (+ 2,58 Prozent auf 65,60 EUR), Rosenbauer (+ 1,67 Prozent auf 30,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,09) Prozent auf 41,70 EUR), Wienerberger (+ 0,94 Prozent auf 32,14 EUR) und Semperit (+ 0,76 Prozent auf 13,26 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Raiffeisen (-3,80 Prozent auf 18,98 EUR), Lenzing (-2,95 Prozent auf 29,60 EUR), Telekom Austria (-2,77 Prozent auf 7,71 EUR), FACC (-2,57 Prozent auf 6,07 EUR) und Marinomed Biotech (-2,10 Prozent auf 23,30 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 514 716 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 22,217 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,19 zu Buche schlagen. Mit 11,40 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at