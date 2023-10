Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste

Am Montag fiel der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 1,08 Prozent auf 1 579,44 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,056 Prozent höher bei 1 597,54 Punkten in den Montagshandel, nach 1 596,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 1 609,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 573,76 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 1 605,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 598,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, bewegte sich der ATX Prime bei 1 361,01 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2023 bereits um 0,269 Prozent ein. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 530,67 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Flughafen Wien (+ 4,71 Prozent auf 50,00 EUR), Wolford (+ 2,62 Prozent auf 4,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,83 Prozent auf 6,12 EUR), PORR (+ 1,19 Prozent auf 11,88 EUR) und S IMMO (+ 0,78 Prozent auf 12,92 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Schoeller-Bleckmann (-3,23 Prozent auf 54,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,22 Prozent auf 9,62 EUR), OMV (-3,13 Prozent auf 43,90 EUR), Vienna Insurance (-3,03 Prozent auf 25,60 EUR) und Semperit (-2,58 Prozent auf 16,62 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 640 812 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,768 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

