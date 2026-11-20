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20.11.2026 15:58:51
Handel in Wien: ATX schwächelt
Am Freitag steht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 2,23 Prozent im Minus bei 6 236,68 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 186,471 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,065 Prozent leichter bei 6 374,95 Punkten, nach 6 379,10 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 6 191,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 374,95 Zähler.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 6,29 Prozent zurück. Der ATX lag vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 6 452,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der ATX auf 6 567,24 Punkte taxiert. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Stand von 4 819,93 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 16,54 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.
Heutige Tops und Flops im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit UNIQA Insurance (+ 1,76 Prozent auf 18,52 EUR), STRABAG SE (-0,38 Prozent auf 103,80 EUR), Österreichische Post (-0,62 Prozent auf 31,85 EUR), Verbund (-0,73 Prozent auf 68,40 EUR) und EVN (-0,82 Prozent auf 30,25 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-11,93 Prozent auf 100,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-6,11 Prozent auf 69,20 EUR), Andritz (-3,70 Prozent auf 78,00 EUR), Lenzing (-3,62 Prozent auf 9,85 EUR) und voestalpine (-2,84 Prozent auf 32,88 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 274 182 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,312 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,80 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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