Handel in Zürich: SLI beginnt Handel im Plus

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Am Freitag erhöht sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,14 Prozent auf 2 014,76 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,009 Prozent tiefer bei 2 011,84 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 012,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 2 014,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 011,82 Punkten erreichte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0,457 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.07.2024, betrug der SLI-Kurs 1 992,93 Punkte. Vor drei Monaten, am 30.05.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 939,08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 30.08.2023, wurde der SLI mit 1 744,25 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 14,25 Prozent aufwärts. Bei 2 014,76 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 0,53 Prozent auf 1 230,00 CHF), Richemont (+ 0,53 Prozent auf 133,85 CHF), Swisscom (+ 0,47 Prozent auf 536,50 CHF), UBS (+ 0,46 Prozent auf 26,19 CHF) und Sandoz (+ 0,46 Prozent auf 37,30 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen ams (-1,34 Prozent auf 1,00 CHF), Logitech (-0,98 Prozent auf 76,64 CHF), VAT (-0,61 Prozent auf 440,80 CHF), Lonza (-0,40 Prozent auf 552,60 CHF) und Straumann (-0,28 Prozent auf 125,05 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 270 637 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 247,019 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,08 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,47 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

