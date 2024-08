Handel in Zürich: SLI freundlich

Der SLI legt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,08 Prozent auf 1 993,34 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 1 993,77 Zählern und damit 0,104 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 991,70 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 1 990,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 000,23 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 1 960,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 961,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Wert von 1 706,32 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 13,03 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lonza (+ 2,06 Prozent auf 565,00 CHF), VAT (+ 1,73 Prozent auf 441,70 CHF), Sika (+ 0,81 Prozent auf 262,00 CHF), Schindler (+ 0,69 Prozent auf 232,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,50 Prozent auf 110,50 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swatch (I) (-2,57 Prozent auf 178,35 CHF), ams (-1,29 Prozent auf 1,07 CHF), Lindt (-1,18 Prozent auf 10 920,00 CHF), Julius Bär (-1,03 Prozent auf 50,00 CHF) und Nestlé (-0,80 Prozent auf 89,46 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 1 117 979 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 241,920 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

