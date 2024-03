Handel in Zürich: SLI steigt zum Handelsstart

Um 09:11 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,11 Prozent auf 1 921,08 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,293 Prozent stärker bei 1 924,65 Punkten, nach 1 919,02 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1 925,62 Punkte, das Tagestief hingegen 1 920,96 Zähler.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,539 Prozent aufwärts. Der SLI stand vor einem Monat, am 28.02.2024, bei 1 860,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, stand der SLI bei 1 765,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 706,45 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8,94 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 1,46 Prozent auf 543,20 CHF), Holcim (+ 1,11 Prozent auf 81,76 CHF), Swatch (I) (+ 0,53 Prozent auf 209,10 CHF), Roche (+ 0,51 Prozent auf 227,90 CHF) und Novartis (+ 0,33 Prozent auf 86,95 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Temenos (-1,04 Prozent auf 64,72 CHF), Swiss Re (-0,99 Prozent auf 115,60 CHF), Sika (-0,67 Prozent auf 265,30 CHF), Sonova (-0,49 Prozent auf 261,70 CHF) und Givaudan (-0,30 Prozent auf 4 003,00 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 263 266 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 255,483 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at