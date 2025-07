Handel in Zürich: SLI zum Handelsende mit Zuschlägen

Am Donnerstag verbuchte der SLI via SIX zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1,26 Prozent auf 2 001,78 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,502 Prozent auf 1 986,76 Punkte an der Kurstafel, nach 1 976,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 986,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 001,78 Punkten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2025, betrug der SLI-Kurs 2 017,44 Punkte. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2025, den Stand von 1 814,91 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 10.07.2024, einen Stand von 1 970,50 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 4,17 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Bei 1 721,32 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 3,85 Prozent auf 71,26 CHF), ams-OSRAM (+ 3,50 Prozent auf 12,42 CHF), VAT (+ 3,33 Prozent auf 344,20 CHF), Swatch (I) (+ 3,07 Prozent auf 137,75 CHF) und Schindler (+ 2,61 Prozent auf 299,20 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Zurich Insurance (-0,47 Prozent auf 554,80 CHF), Nestlé (-0,23 Prozent auf 77,88 CHF), Swisscom (-0,09 Prozent auf 562,00 CHF), Lindt (+ 0,00 Prozent auf 13 110,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,05 Prozent auf 810,60 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 5 129 916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 221,869 Mrd. Euro den größten Anteil.

SLI-Fundamentaldaten

Unter den SLI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,15 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at