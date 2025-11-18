Handel in Zürich: SMI nachmittags schwächer

Am Dienstag tendiert der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,76 Prozent leichter bei 12 501,78 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,471 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,301 Prozent auf 12 559,94 Punkte an der Kurstafel, nach 12 597,82 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 566,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 489,37 Einheiten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 12 644,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 071,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 639,60 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,55 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten erreicht.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 7,31 Prozent auf 308,20 CHF), Logitech (-0,33 Prozent auf 90,32 CHF), Givaudan (-0,54 Prozent auf 3 304,00 CHF), Swisscom (-0,86 Prozent auf 578,50 CHF) und Nestlé (-0,86 Prozent auf 79,18 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Novartis (-4,27 Prozent auf 101,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,16 Prozent auf 54,62 CHF), Richemont (-2,59 Prozent auf 165,20 CHF), Geberit (-2,40 Prozent auf 602,00 CHF) und Holcim (-2,27 Prozent auf 69,68 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 136 713 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 247,154 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at