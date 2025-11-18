Givaudan Aktie
18.11.2025 09:29:38
Schwache Performance in Zürich: SLI notiert zum Start im Minus
Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,76 Prozent leichter bei 2 022,69 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,688 Prozent auf 2 024,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 038,21 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 024,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 020,78 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, stand der SLI bei 2 035,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 998,99 Punkten gehandelt. Der SLI wies vor einem Jahr, am 18.11.2024, einen Wert von 1 915,35 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 5,26 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im SLI aktuell
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Roche (+ 6,06 Prozent auf 304,60 CHF), Lindt (-0,33 Prozent auf 12 060,00 CHF), Swisscom (-0,34 Prozent auf 581,50 CHF), Givaudan (-0,54 Prozent auf 3 304,00 CHF) und Nestlé (-0,68 Prozent auf 79,33 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3,83 Prozent auf 54,24 CHF), Julius Bär (-2,64 Prozent auf 56,06 CHF), Adecco SA (-2,44 Prozent auf 24,00 CHF), UBS (-2,17 Prozent auf 30,21 CHF) und Richemont (-2,06 Prozent auf 166,10 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 521 790 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 247,154 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
