Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels schwächer

So bewegte sich der SLI am Dienstag schlussendlich

Schlussendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 1,37 Prozent tiefer bei 2 010,36 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,688 Prozent schwächer bei 2 024,18 Punkten in den Handel, nach 2 038,21 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 024,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 005,15 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, stand der SLI bei 2 035,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, stand der SLI noch bei 1 998,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, wies der SLI einen Stand von 1 915,35 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,62 Prozent aufwärts. Bei 2 146,62 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 6,79 Prozent auf 306,70 CHF), Swisscom (-0,43 Prozent auf 581,00 CHF), Givaudan (-0,66 Prozent auf 3 300,00 CHF), Nestlé (-0,76 Prozent auf 79,26 CHF) und Logitech (-0,84 Prozent auf 89,86 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil ams-OSRAM (-15,99 Prozent auf 8,28 CHF), Richemont (-4,51 Prozent auf 161,95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,08 Prozent auf 54,10 CHF), Novartis (-3,57 Prozent auf 102,00 CHF) und VAT (-3,51 Prozent auf 310,40 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 5 712 756 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 247,154 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at