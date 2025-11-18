SMI aktuell: SMI präsentiert sich mittags schwächer

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,72 Prozent auf 12 507,29 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,471 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,301 Prozent leichter bei 12 559,94 Punkten, nach 12 597,82 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 12 502,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 566,22 Zähler.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 12 644,49 Punkten bewertet. Der SMI lag vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 12 071,88 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Wert von 11 639,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 7,60 Prozent zu. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Roche (+ 5,33 Prozent auf 302,50 CHF), Logitech (+ 0,02 Prozent auf 90,64 CHF), Givaudan (-0,03 Prozent auf 3 321,00 CHF), Swisscom (-0,43 Prozent auf 581,00 CHF) und Nestlé (-0,59 Prozent auf 79,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,51 Prozent auf 54,42 CHF), Novartis (-3,01 Prozent auf 102,60 CHF), Lonza (-2,19 Prozent auf 527,60 CHF), Richemont (-2,06 Prozent auf 166,10 CHF) und UBS (-1,94 Prozent auf 30,28 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 339 276 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,154 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,11 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

