Börse Zürich: Das macht der SMI am Nachmittag

Der SMI fällt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,15 Prozent auf 12 594,08 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 1,490 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,527 Prozent auf 12 673,80 Punkte an der Kurstafel, nach 12 740,91 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12 547,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 742,32 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12 434,81 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, wies der SMI einen Wert von 12 001,61 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 14.11.2024, einen Wert von 11 783,65 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 8,35 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 4,09 Prozent auf 168,10 CHF), Sika (-0,58 Prozent auf 154,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,85 Prozent auf 55,68 CHF), Logitech (-0,89 Prozent auf 93,78 CHF) und Nestlé (-0,95 Prozent auf 80,32 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Sonova (-7,61 Prozent auf 201,60 CHF), Swiss Re (-4,16 Prozent auf 147,40 CHF), Holcim (-3,28 Prozent auf 70,74 CHF), UBS (-2,62 Prozent auf 30,52 CHF) und Alcon (-2,19 Prozent auf 61,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 727 362 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 251,141 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Zurich Insurance-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,99 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at