Handel in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels in Grün

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent fester bei 11 214,94 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,279 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,081 Prozent auf 11 219,36 Punkte an der Kurstafel, nach 11 210,25 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 11 213,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 11 225,13 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,375 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 08.01.2024, einen Wert von 11 230,40 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 08.11.2023, einen Stand von 10 595,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 276,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,400 Prozent aufwärts. Bei 11 473,57 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 088,62 Zählern erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Lonza (+ 1,79 Prozent auf 444,30 CHF), UBS (+ 1,21 Prozent auf 24,19 CHF), Partners Group (+ 1,07 Prozent auf 1 183,00 CHF), Nestlé (+ 0,69 Prozent auf 99,31 CHF) und Richemont (+ 0,62 Prozent auf 129,95 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Kühne + Nagel International (-1,58 Prozent auf 280,10 CHF), Novartis (-0,64 Prozent auf 90,15 CHF), Zurich Insurance (-0,59 Prozent auf 438,80 CHF), Roche (-0,57 Prozent auf 226,90 CHF) und Swisscom (-0,44 Prozent auf 500,20 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 347 130 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 276,429 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,32 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

