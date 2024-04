Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Start leichter

Am Freitag geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 1,21 Prozent auf 15 186,64 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,928 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,18 Prozent tiefer bei 15 192,03 Punkten in den Handel, nach 15 372,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 15 192,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 161,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 1,66 Prozent nach. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 05.03.2024, den Stand von 14 894,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 584,24 Punkten gehandelt. Der SPI stand vor einem Jahr, am 05.04.2023, bei 14 516,33 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,23 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 14,10 Prozent auf 0,09 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 1,72 Prozent auf 8,29 CHF), HOCHDORF (+ 1,01 Prozent auf 4,99 CHF), Zehnder A (+ 0,88 Prozent auf 57,50 CHF) und Medartis (+ 0,86 Prozent auf 81,90 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-6,67 Prozent auf 0,59 CHF), Addex Therapeutics (-4,00 Prozent auf 0,12 CHF), ams (-2,90 Prozent auf 1,01 CHF), Evolva (-2,80 Prozent auf 1,04 CHF) und Sensirion (-2,66 Prozent auf 62,20 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 712 982 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 252,474 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at