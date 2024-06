Handel in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus

Am vierten Tag der Woche geht es für den SPI erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,31 Prozent fester bei 16 191,18 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,992 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,267 Prozent fester bei 16 184,38 Punkten in den Handel, nach 16 141,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 191,18 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 182,82 Zählern.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0,699 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 06.05.2024, bei 15 158,18 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 06.03.2024, bei 15 003,63 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 06.06.2023, den Stand von 15 083,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,13 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 191,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Meyer Burger (+ 7,41 Prozent auf 0,01 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,13 Prozent auf 1,65 CHF), BACHEM (+ 2,50 Prozent auf 79,85 CHF), Swissquote (+ 2,34 Prozent auf 288,60 CHF) und AEVIS VICTORIA SA (+ 1,91 Prozent auf 16,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Warteck Invest (-6,40 Prozent auf 1 610,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-2,42 Prozent auf 0,56 CHF), Evolva (-2,37 Prozent auf 0,91 CHF), GAM (-2,02 Prozent auf 0,24 CHF) und Bellevue (-1,66 Prozent auf 17,75 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 23 210 792 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 258,488 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at