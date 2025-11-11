SPI-Handel aktuell: SPI liegt am Dienstagmittag im Plus

Aktuell wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SPI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,09 Prozent auf 17 366,61 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,160 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,446 Prozent stärker bei 17 255,85 Punkten, nach 17 179,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 17 369,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 255,85 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der SPI-Kurs 17 212,17 Punkte. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, wies der SPI 16 567,52 Punkte auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2024, den Stand von 15 852,65 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 11,91 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 480,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 17,33 Prozent auf 8,80 CHF), BioVersys (+ 5,51 Prozent auf 26,80 CHF), Schlatter Industries (+ 5,21 Prozent auf 20,20 CHF), BELIMO (+ 4,93 Prozent auf 820,00 CHF) und AEVIS VICTORIA SA (+ 4,76 Prozent auf 13,20 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Molecular Partners (-6,99 Prozent auf 3,06 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,98 Prozent auf 0,14 CHF), ASMALLWORLD (-6,25 Prozent auf 0,75 CHF), Xlife Sciences (-4,35 Prozent auf 17,60 CHF) und INTERROLL (-3,48 Prozent auf 2 360,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 938 795 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239,298 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at