SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AEVIS VICTORIA SA-Papier bei 12,55 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in AEVIS VICTORIA SA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79,681 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AEVIS VICTORIA SA-Papiers auf 13,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 067,73 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 6,77 Prozent gleich.
Insgesamt war AEVIS VICTORIA SA zuletzt 1,13 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
