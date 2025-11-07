AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|AEVIS VICTORIA SA-Investmentbeispiel
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AEVIS VICTORIA SA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die AEVIS VICTORIA SA-Aktie bei 8,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das AEVIS VICTORIA SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 162,791 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2025 auf 13,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 116,28 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +51,16 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA belief sich zuletzt auf 1,10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AEVIS VICTORIA SAmehr Nachrichten
Analysen zu AEVIS VICTORIA SAmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|AEVIS VICTORIA SA
|13,65
|-0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.