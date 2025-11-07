SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen AEVIS VICTORIA SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AEVIS VICTORIA SA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die AEVIS VICTORIA SA-Aktie bei 8,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das AEVIS VICTORIA SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 162,791 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2025 auf 13,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 116,28 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +51,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA belief sich zuletzt auf 1,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

