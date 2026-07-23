Harley-Davidson Aktie
WKN: 871394 / ISIN: US4128221086
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23.07.2026 13:08:15
Harley-Davidson Inc. Reports Fall In Q2 Income
(RTTNews) - Harley-Davidson Inc. (HOG) revealed earnings for second quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $79.81 million, or $0.75 per share. This compares with $107.57 million, or $0.88 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.7% to $1.104 billion from $1.044 billion last year.
Harley-Davidson Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $79.81 Mln. vs. $107.57 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $0.88 last year. -Revenue: $1.104 Bln vs. $1.044 Bln last year.
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