Harley-Davidson Q4 Loss Widens
(RTTNews) - Harley-Davidson (HOG) announced Loss for its fourth quarter of -$279.30 million
The company's earnings totaled -$279.30 million, or -$2.44 per share. This compares with -$116.89 million, or -$0.93 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 27.9% to $496 million from $688 million last year.
Harley-Davidson earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$279.30 Mln. vs. -$116.89 Mln. last year. -EPS: -$2.44 vs. -$0.93 last year. -Revenue: $496 Mln vs. $688 Mln last year.
