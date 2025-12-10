Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
|
10.12.2025 17:43:00
Has Chewy (CHWY) Stock Been Good For Investors?
Chewy (NYSE: CHWY) is a leading online seller of pet products that experienced weakening revenue growth over the past few years. As a result, the stock is down about 54% over the last five years and down slightly over the past 12 months. It significantly underperformed the S&P 500, which has returned 87% since November 2020.Still, Chewy is a profitable online retailer that's expanding its revenue opportunities into high-margin services. Its efforts could make the stock an attractive value right now. Here's how Chewy is positioning for profitable growth, and what that means for the stock's return prospects.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool

Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!



