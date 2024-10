Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Zalando-Aktie mit Buy

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Zalando von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die dynamische Entwicklung im dritten Quartal habe das Ergebnisziel nach oben getrieben, schrieb Analyst Christian Salis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Eckdaten. Es wirke aber immer noch recht konservativ.

Aktieninformation im Fokus: Die Zalando-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG-Empfehlung

Die Aktie legte um 09:17 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 30,56 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 47,25 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 241 389 Zalando-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte die Zalando-Aktie um 42,5 Prozent. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzkennzahlen wird am 05.11.2024 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2024 / 08:20 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2024 / 08:20 / MESZ



