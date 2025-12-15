HBM Healthcare Investments gibt Vereinbarung zum Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Swixx Biopharma bekannt

Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments hat die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zum Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Swixx Biopharma bekannt gegeben. Im Rahmen der Transaktion wird HBM Healthcare Investments, zusammen mit den Gründern und anderen Aktionären wie Mérieux Equity Partners, den Grossteil ihrer derzeitigen Beteiligung an Swixx Biopharma an SK Capital Partners verkaufen, jedoch weiterhin mit einer bedeutenden Minderheitsbeteiligung am Unternehmen beteiligt bleiben. Die Investition von SK Capital Partners bewertet das Unternehmen mit über EUR 1,5 Milliarden.

Auf Grundlage dieser Vereinbarung hat HBM Healthcare Investments ihre Beteiligung an Swixx Biopharma neu bewertet. Dies hat zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts (NAV) pro HBM-Aktie um rund CHF 13.50 (+5%) geführt. Mit dem Abschluss der Transaktion, der im ersten Halbjahr 2026 erwartet wird, wird HBM Healthcare Investments einen erheblichen Mittelzufluss erhalten, der den ausgewiesenen Buchwert der Beteiligung per 30. September 2025 übersteigt.

HBM Healthcare Investments ist seit 2017 mit einem Anteil von 25,1 % ein bedeutender Aktionär von Swixx Biopharma. Das Unternehmen hat ein aussergewöhnliches Wachstum erzielt: Der Umsatz stieg von rund EUR 40 Millionen im Jahr 2017 auf voraussichtlich EUR 1,3 Milliarden im Jahr 2026. HBM Healthcare Investments hat insgesamt EUR 26 Millionen in Swixx Biopharma investiert und bisher EUR 10,5 Millionen an Kapitalrückzahlungen erhalten. Bis heute hat die Investition einen Mehrwert von rund CHF 300 Millionen generiert – mehr als das Zehnfache des ursprünglichen Investitionsbetrags.

HBM Healthcare Investments wird weiterhin einen Anteil von 25,1 % an Swixx Healthcare halten, die 2024 aus Swixx Biopharma ausgegliedert wurde.

Dr. Andreas Wicki, CEO von HBM Healthcare Investments, kommentierte: «HBM Healthcare Investments freut sich darauf, die Partnerschaft mit dem hervorragenden Managementteam von Swixx, seinen Gründern und den Investorenpartnern fortzusetzen. Gemeinsam haben wir ein aussergewöhnliches Wachstum erzielt und ein florierendes Unternehmen geschaffen. Mit grosser Zuversicht wollen wir auf dieser starken Dynamik aufbauen und die nächste Phase des beschleunigten Wachstums und der langfristigen Wertschöpfung für die innovationsbasierte Pharmaindustrie vorantreiben.»