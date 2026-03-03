HCI Group Aktie
WKN DE: A1W02H / ISIN: US40416E1038
|
03.03.2026 13:38:29
HCI Group Launches $80 Mln Share Repurchase Program
(RTTNews) - HCI Group, Inc. (HCI, HCIIP), a healthcare IT consulting and technology solutions company, on Tuesday announced that its board authorized a share repurchase program of up to $80 million.
The program will run for one year and does not obligate the company to repurchase a specific number of shares.
The company said that the timing and amount of purchases will depend on market and business conditions and may be suspended or terminated at any time.
In the pre-market trading, HCI Group is 2.02% higher at $177.27 on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HCI Group Inc
|
24.02.26
|Ausblick: HCI Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: HCI Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: HCI Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)