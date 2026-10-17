HDFC Bank Q2 Net Profit Rises

(RTTNews) - HDFC Bank Ltd. (HDB, HDFCBANK.NS) reported that its consolidated net profit for second quarter rose to INR 2O,7OO.O3 crore from INR 19,61O.67 crore last year. On a per share basis, net income was INR 13.41 up from INR 12.71 in the previous year.

Total income for the second quarter was INR 1,29,358.69 crore up from INR 1,18,56O.63 crore last year.

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HDB closed Friday regular trading at $23.84 up $0.31 or 1.32%.