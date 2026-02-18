Health Catalyst Aktie

Health Catalyst für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PH3J / ISIN: US42225T1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 15:54:17

Health Catalyst Appoints Ben Albert As CEO

(RTTNews) - Health Catalyst Inc. (HCAT) said it has appointed President and Chief Operating Officer Ben Albert as Chief Executive Officer and a member of the board, effective February 12.

Albert succeeds Dan Burton, who stepped down as CEO and board member as part of an accelerated succession plan. Burton is expected to remain with the company as a strategic advisor during the transition.

Albert brings more than 25 years of experience in healthcare leadership and joined Health Catalyst in 2025 following its acquisition of Upfront Healthcare Services, where he served as CEO. The company said he has already undertaken initiatives to streamline operations and align resources with key strategic priorities aimed at improving financial performance and returning the business to growth.

Health Catalyst also announced plans to reduce its board size to five directors prior to the 2026 annual meeting. Several directors have stepped down or will depart in the coming months as part of the restructuring.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Health Catalyst Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Health Catalyst Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Health Catalyst Inc Registered Shs 1,60 6,67% Health Catalyst Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen