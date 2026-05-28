BRAIN Biotech Aktie
WKN DE: 520394 / ISIN: DE0005203947
|
28.05.2026 07:23:20
Hearing aids may cut noise by reading brain signals
In a crowded room, it can be impossible for hearing aid users to focus on what they want or need to hear. Research into auditory neurotechnology may enhance sounds and voices and reduce noise in real-time.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!