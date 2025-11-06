Hecla Mining Aktie
WKN: 854693 / ISIN: US4227041062
|
06.11.2025 01:54:08
Hecla Mining Co. Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Hecla Mining Co. (HL):
Earnings: $100.59 million in Q3 vs. $1.62 million in the same period last year. EPS: $0.15 in Q3 vs. $0.00 in the same period last year. Excluding items, Hecla Mining Co. reported adjusted earnings of $77.68 million or $0.12 per share for the period.
Analysts projected $0.09 per share Revenue: $409.54 million in Q3 vs. $245.09 million in the same period last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hecla Mining Co.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Hecla Mining stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Hecla Mining Co.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hecla Mining Co.
|11,29
|7,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.