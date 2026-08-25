HEICO Aktie
WKN: 889997 / ISIN: US4228061093
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25.08.2026 22:32:03
HEICO CORP Bottom Line Advances In Q3
(RTTNews) - HEICO CORP (HEI-A) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $235.43 million, or $1.67 per share. This compares with $177.34 million, or $1.26 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 23.1% to $1.413 billion from $1.148 billion last year.
HEICO CORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $235.43 Mln. vs. $177.34 Mln. last year. -EPS: $1.67 vs. $1.26 last year. -Revenue: $1.413 Bln vs. $1.148 Bln last year.
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Nachrichten zu HEICO Corp.
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24.08.26
|Ausblick: HEICO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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12.05.26
|Erste Schätzungen: HEICO gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu HEICO Corp.
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