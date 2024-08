Heidelberg Materials-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Tom Zhang kappte seine Schätzungen am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht etwas. Einem schwächeren Geschäft in Europa stehe ein starkes Abscheiden in den USA gegenüber. Insgesamt lobt er die ordentlichen Ergebnisse.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 12:25 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 96,74 EUR abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 9,57 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 92 970 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 23,2 Prozent nach oben. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 07.11.2024 gerechnet.

