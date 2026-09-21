KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.09.2026 09:00:00
heise+ | Cyberrisiken moderner KI-Systeme
Mehrere KI-Modelle haben in Sicherheitstests Testumgebungen verlassen und fremde Produktivsysteme kompromittiert – ein Prüfstein für den EU AI-Act.
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