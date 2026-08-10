ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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10.08.2026 07:30:00
heise+ | Zero LS1 im Test: E-Großroller mit ABS und Mittelmotor
Zeros E-Großroller LS1 zielt und trifft in die Lücke zwischen kompromissreichen Asien-Rollern und den teuren BMW-Offerten. Ein Zu-Null-Sieg ist es jedoch nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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