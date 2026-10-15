heise-Angebot: CLC 2026: KI, Platform Engineering, Software Delivery - noch Ticket sichern

KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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15.10.2026 10:00:00

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CLC 2026: Call for Proposals gestartet

Die CLC 2026 zeigt am 11. und 12. November KI-gestützte Softwareentwicklung, DevEx, Platform Engineering und Kubernetes-Betrieb.

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Zinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
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