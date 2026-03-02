Heliospectra AB präsentierte Quartalsergebnisse

Heliospectra AB hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,04 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,080 SEK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,6 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 6,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,160 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,130 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 28,46 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 12,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Heliospectra AB 32,41 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at