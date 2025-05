HENSOLDT-Aktie tiefer: HENSOLDT denkt wohl über Zukunft seiner Südafrika-Sparte nach

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung ungenannte Quellen berichtet, arbeitet HENSOLDT in der Sache mit Deloitte zusammen, um die Sparte zu überprüfen. Der Bereich bietet allseitig verstellbare Kameras an, die Hubschrauber und andere Plattformen unterstützen können. HENSOLDT und Deloitte lehnten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme in der Sache ab.

Die HENSOLDT-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 1,18 Prozent tiefer bei 79,35 Euro.

