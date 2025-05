NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt nach einem Bericht über einen möglichen Verkauf des südafrikanischen Optronik-Geschäfts mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underperform" belassen. Dieser Bereich in Südafrika sei ziemlich klein und mache nur 1,5 Prozent des Konzernumsatzes aus, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Da Hensoldt hier aber in den letzten Jahren vor Herausforderungen gestanden habe, könnte der Verkauf eines margenschwächeren Geschäfts positiv aufgenommen werden und generell im Optronik-Bereich stärkeres Wachstum ermöglichen./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2025 / 06:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 06:22 / ET





