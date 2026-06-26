Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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26.06.2026 22:25:24
Here's How Trump's Tariffs Could Impact Alibaba Stock
Alibaba (NYSE: BABA), China's largest e-commerce and cloud infrastructure company, set a record high of $307.84 on Oct. 27, 2020. That marked a 353% gain from its IPO price of $68 on Sept. 18, 2014. At the time, its core businesses were firing on all cylinders, and it was considered one of the safest ways to profit from China's economic growth.But today, Alibaba's stock trades at about $95. Its stock collapsed amid fierce regulatory, competitive, and macroeconomic headwinds. China's antitrust crackdown on Alibaba's e-commerce business in 2021 eroded its defenses against competitors, and the post-pandemic slowdown caused many companies to rein in cloud spending. Inflation and higher oil prices also drove up its labor and logistics expenses, and it struggled to offset those rising costs.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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